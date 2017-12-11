Лживые СМИ выходят из-под контроля – Трамп

11 декабря, 05:55
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis
Президент США Дональд Трамп раскритиковал лживые СМИ и заявил, что они выходят из-под контроля. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.
"Очень мало обсуждения вокруг преднамеренно лживых и дискредитирующих историй, которые на этой неделе распространяли фейковые СМИ. Они вышли из-под контроля – правильная подача информации ничего для них не значит. Сначала пишут большую ложь, затем вынуждены опровергать ее, как только их разоблачили", – гласит запись Трампа в Twitter.
Ранее сообщалось, что президент США потребовал уволить журналиста Washington Post за публикацию фотографий пустых трибун с его выступления во Флориде. Американский лидер назвал фотографию – созданием "фейковых новостей".
"Дейв Вейгель из Washington Post опубликовал фальшивую фотографию пустого стадиона за несколько часов до моего приезда, у арены ждали входа тысячи людей", – написал Дональд Трамп.
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