11 октября 2018, 16:37

В мире

Россия определится с позицией по членству в Совете Европы до конца января

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия определится с позицией по членству в Совете Европы до конца января. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия со своей позицией окончательно определится до января. Потому что в январе либо мы подаем заявку на продолжение работы, если для этого будут созданы условия, либо мы не подаем заявку, и тогда уже могут быть другие решения", – сказала она, передает ТАСС.

Она также предложила дождаться решений и рекомендаций МИД РФ, которые будут приняты в ближайшее время на заседании широкой межведомственной комиссии по взаимодействию с Советом Европы.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из числа участников уставных органов организации, если она не начнет платить взносы в бюджет СЕ до середины 2019 года. Ягланд подчеркнул, что к тем участникам, которые не платят взносы в бюджет организации в течение двух лет, можно применить санкции. В частности, генсек СЕ пригрозил, что Комитет министров прекратит участие России в работе ПАСЕ и самого КМСЕ.

В сентябре Валентина Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила о желании России выйти из организации. Спикер также добавила, что оценивает ситуацию в ПАСЕ как критическую и противоречащую "принципу парламентаризма".

В 2014 году из-за ситуации с Крымом делегацию РФ лишили права голоса в ПАСЕ. Москва отказалась участвовать в сессиях на таких условиях. В 2016 году Россия перестала направлять для делегации документы на аккредитацию. Вопрос о восстановлении поднимался несколько раз, но антироссийские санкции только ужесточились.

