МИД пообещал ЕС соразмерный ответ на введение новых санкций

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва предостерегает Брюссель от введения новых санкций в отношении Российской Федерации. На ограничения будет предоставлен соразмерный ответ, приводит ТАСС заявление официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

"Хочется предостеречь наших еэсовских партнеров от очередного опрометчивого шага", – отметила Захарова. По словам представителя российской дипмиссии, недопустимым является использовать права человека, ссылаясь на демократические принципы.

Как подчеркнула Захарова, подобное решение со стороны Евросоюза будет выглядеть цинично из-за "тотального игнорирования Брюсселем" нарушений прав русскоязычного населения и СМИ в странах объединения.

"В глобальном плане все это чревато усилением произвола в международных отношениях и в принципе эрозией международного права", – обратила внимание представитель российской дипмиссии.

Ранее в Кремле ответили на заявление Борреля о новых санкциях против России. Вопрос введения новых санкций будут рассматривать на встрече глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.