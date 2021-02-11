Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

11 февраля, 19:39

МИД пообещал ЕС соразмерный ответ на введение новых санкций

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва предостерегает Брюссель от введения новых санкций в отношении Российской Федерации. На ограничения будет предоставлен соразмерный ответ, приводит ТАСС заявление официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

"Хочется предостеречь наших еэсовских партнеров от очередного опрометчивого шага", – отметила Захарова. По словам представителя российской дипмиссии, недопустимым является использовать права человека, ссылаясь на демократические принципы.

Как подчеркнула Захарова, подобное решение со стороны Евросоюза будет выглядеть цинично из-за "тотального игнорирования Брюсселем" нарушений прав русскоязычного населения и СМИ в странах объединения.

"В глобальном плане все это чревато усилением произвола в международных отношениях и в принципе эрозией международного права", – обратила внимание представитель российской дипмиссии.

Ранее в Кремле ответили на заявление Борреля о новых санкциях против России. Вопрос введения новых санкций будут рассматривать на встрече глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать