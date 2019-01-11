Присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев проверят

Присутствовавших на инаугурации Трампа граждан Украины проверят федеральные прокуроры. Их допросят в рамках расследования дела о российском вмешательстве в выборы.
Как сообщает издание The New York Times, спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование по делу о вмешательстве России, заинтересовало, как некоторые из украинских граждан получили приглашения на инаугурацию. Его также интересует, с кем встречались эти люди, пока находились на территории США, а также на какие темы они общались со своими собеседниками.
По данным газеты, на инаугурации Трампа в январе 2017 года были замечены "десятки украинских политиков и бизнесменов". Они якобы позиционировали себя как посредники в нормализации отношений России и Украины и снятии санкций против РФ.
США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента 2016 года, которые выиграл Дональд Трамп. Однако доказательств этому они не предоставили. Обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency, IRA) из Санкт-Петербурга.
Расследование предполагаемого вмешательства продлится еще полгода, заявил председатель комитета Сената по разведке Ричард Бэрр. По его словам, после сбора информации комитету потребуется как минимум шесть месяцев для подготовки итогового доклада.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.