Присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев проверят

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Присутствовавших на инаугурации Трампа граждан Украины проверят федеральные прокуроры. Их допросят в рамках расследования дела о российском вмешательстве в выборы.

Как сообщает издание The New York Times, спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование по делу о вмешательстве России, заинтересовало, как некоторые из украинских граждан получили приглашения на инаугурацию. Его также интересует, с кем встречались эти люди, пока находились на территории США, а также на какие темы они общались со своими собеседниками.

По данным газеты, на инаугурации Трампа в январе 2017 года были замечены "десятки украинских политиков и бизнесменов". Они якобы позиционировали себя как посредники в нормализации отношений России и Украины и снятии санкций против РФ.

США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента 2016 года, которые выиграл Дональд Трамп. Однако доказательств этому они не предоставили. Обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency, IRA) из Санкт-Петербурга.

Расследование предполагаемого вмешательства продлится еще полгода, заявил председатель комитета Сената по разведке Ричард Бэрр. По его словам, после сбора информации комитету потребуется как минимум шесть месяцев для подготовки итогового доклада.