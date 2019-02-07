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09:49

Политику Трампа связали с рыбой из РФ в школьных столовых в США

политика экономика

09:49

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Фото: ТАСС/Zuma

Журналисты телеканала CNN нашли связь между политикой американского лидера Дональда Трампа с тем, что школьники США едят в столовых палочки из российской рыбы.

Отмечается, что рыбаки с Аляски несколько лет страдали от конкуренции с РФ, "в особенности на прибыльном рынке минтая". Этот вид рыбы вылавливают в России, затем обрабатывают в Китае и продают в США.

Предполагалось, что введенные Трампом пошлины в отношении китайских товаров "сотрут преимущество в цене, которым пользовалась русская рыба". Но вышло наоборот. Торговый представитель США исключил российский минтай из списка товаров на повышение пошлин, что сохранило его преимущество в стоимости.

В итоге это позволило российскому минтаю получить долю примерно в 200 миллионов долларов на рынке США.

В минувшем году Китай и США не раз взаимно повышали таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. К декабрю лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. На днях Трамп анонсировал новую встречу по торговой сделке с Си Цзиньпином.

политика экономика

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