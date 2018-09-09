Главой Дагестана избрали Владимира Васильева

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Депутаты Народного собрания путем тайного голосования избрали 69-летнего Владимира Васильева главой Дагестана.

В воскресенье, 9 сентября, парламент Дагестана на внеочередной сессии Народного собрания избрал Васильева главой республики. За его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих, передает ТАСС.

"Отданные голоса: за Васильева – 77 голосов", – озвучил итоги голосования глава счетной комиссии Фикрет Раджабов.

Кандидатуру Васильева внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана Владимир Путин. Главу Дагестана, по региональному законодательству, выбирают депутаты республиканского парламентов из числа тех, кого внес на рассмотрение глава государства.