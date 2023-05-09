18:55Политика
У Киева нет права оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве – Захарова
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Киева, в котором говорилось, что присутствие лидеров стран СНГ на параде Победы в Москве является аморальным. Она отметила, что приверженное фашизму руководство Украины не может оценивать участие государств СНГ в мероприятии.
Захарова указала, что Киев превзошел действия Третьего рейха.
"Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя", – написала дипломат в своем телеграм-канале.
По словам официального представителя ведомства, Запад не осудит действия Киева, которому прямое подстрекательство к терактам может сойти с рук.
Ранее Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Глава государства проследовал в Александровский сад в сопровождении лидеров стран СНГ. Среди них были президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и премьер Армении.
Парад в честь 78-й годовщины Победы состоялся в столице
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