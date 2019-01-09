Экс-глава ЦРУ назвал Путина "самым большим подарком" для НАТО

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С приходом Владимира Путина в мировую политику у НАТО появился "новый повод жить". Такое заявление сделал экс-руководитель ЦРУ Дэвид Петреус на конференции Raisina Dialogue.

Как сообщает РИА Новости, Петреус заявил, что политика президента РФ помогла США "во многом остаться опорой" для ряда стран мира. Белый дом сейчас развивает планы по увеличению военного контингента в Европе. При этом Вашингтон делает для НАТО гораздо больше, чем остальные члены альянса.

Ранее сообщалось, что в 11 из 29 стран НАТО увеличили военные расходы. По мнению эксперта, если страны не будут платить в альянс соответствующую квоту, они рискуют поругаться с США.

В конце октября Столтенберг заявил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и холодной войны. По его убеждению, диалог между Россией и альянсом особенно важен, когда отношения между сторонами сложные. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать как можно больше ядерного оружия в Европе.