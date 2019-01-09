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10:02

Сенат США заблокировал закон о санкциях против России

политика

10:02

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Фото: depositphotos/etienjones

Представители демократической партии в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о новых санкциях против стран, оказывающих помощь правительству Сирии. В частности, речь идет о России и Иране.

По данным агентства Bloomberg, документ "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" поддержали менее двух третей из ста сенаторов. Законопроект предусматривает введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством Сирии в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами.

При этом отмечается, что задолго до голосования многие политики говорили, что не собираются голосовать за законопроекты, не имеющие отношения к преодолению шатдауна.

В конце декабря конгресс США продлил шатдаун. Американские законодатели вновь не договорились о бюджете, поэтому приостановка работы федеральных ведомств перешла на начало 2019 года.

По мнению экспертов, две партии далеки от компромисса. Уже неделю правительство США находится в режиме частичного закрытия. В этот раз причиной споров стало финансирование стены на границе с Мексикой. Трамп требует выделить на проект более 5,5 миллиарда долларов. Демократы категорически против. Нежелание членов партии поддерживать строительство стены на границе с Мексикой говорит об их "тупости".

политика

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