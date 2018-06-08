Минобороны назвало анекдотом перехват российского корабля в Черном море

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Министерство обороны РФ высказалось касательно сообщения о "перехвате" российского ракетного корабля украинским самолетом Ан-26 в Черном море.

"Нельзя исключать, что данный анекдот на самом деле – спланированная "эксклюзивная утечка" безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ", – цитирует официального представителя ведомства Игоря Конашенкова "Газета.ру".

Он также назвал гротескным утверждение одесской газеты об этом "перехвате". По словам Конашенкова, это говорит о том, что "неисчерпаемый юмор одесситов жив".

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что самолет Ан-26 ВМС Украины перехватил в Черном море российский малый ракетный корабль. Уточнялось, что 2 июня российский корабль обнаружили возле украинского острова Змеиный. К нему навстречу отправился Ан-26, затем судно ушло в открытое море.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал эти сведения хвастовством. Парламентарий полагает, что это новая тактика Минобороны Украины.