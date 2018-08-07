В Киеве объяснили желание прервать автобусное сообщение с Россией

Фото: ТАСС/Jaap Arriens
Первый зампредставителя президента Украины в Крыму Изет Гданов пояснил, почему Киев намерен прервать автобусное сообщения с Россией.
По его словам, мера станет еще одним способом давления на Москву и будет способствовать ее изоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Кроме того, добавил Гданов, инициатива продиктована заботой о безопасности граждан Украины.
Ранее отмечалось, что в Киеве обсуждают возможность полного прекращения и железнодорожного сообщения между странами. При этом самым прибыльным поездом в 2017 году для Украины стал рейс между Киевом и Москвой. Он принес почти шесть миллионов долларов прибыли.
С октября 2015 года между Россией и Украиной по инициативе Киева полностью отсутствует авиасообщение, а количество поездов сократилось в несколько раз.
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