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Происшествия

13:07 (обновлено 07.01.2020 14:09)

В ходе прощания с Сулеймани в Иране в давке погибли более 30 человек – СМИ

политика происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Более 30 человек человек погибли в давке на похоронах генерала Касема Сулеймани в Кермане на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Отмечается, что число пострадавших, по предварительным данным, составляет 48 человек. Причиной давки стало слишком большое количество участников, приехавших со всей провинции, чтобы попрощаться с легендарным военнослужащим.

Во вторник, 7 января, в родном городе Касема Сулеймани началась церемония прощания. На улицы города вышли десятки тысяч человек.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что часть населения Ирака и Ирана воспримет авиаудар американских сил как акт свободы. Трамп в своем Twitter написал, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев.

В воскресенье парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил" и разорвать соглашение с международной коалицией во главе с США.

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