США выделит средства на развитие гражданского общества Кубы

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Госдепартамент США готов выделить более 1,2 миллиона долларов на реализацию проекта по подготовке перспективных кубинских "лидеров гражданского общества". Об этом сообщает RT.

Американская сторона планирует развивать в регионе проект, суть которого характеризуется как "реализация усилий в деле содействия демократии и соблюдения прав человека". Причем в планах Госдепа работать как по всему острову, так и на международном уровне.

Для участия в программе выберут от 25 до 40 кубинцев в возрасте от 20 до 40 лет. При этом в документе Госдепа указано, что речи о диссидентстве не идет – отобранные жители острова должны просто выступать за соблюдение прав человека и необходимость развития демократического общества.

Тренинги в рамках проекта планируется проводить в тех странах, куда граждане Кубы смогут получить визу. Организаторы программы рассчитывают, что вернувшиеся в страну молодые лидеры помогут в развитии гражданского общества на острове.

В ноябре 2019 года власти Соединенных Штатов приняли решение ввести санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи. В качестве причины было указано, что политик причастен к грубому нарушению прав человека в Венесуэле.

