Трамп допустил введение чрезвычайного положения в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения.
По его словам, это будет сделано для того, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.
"Мы можем ввести чрезвычайное положение в стране и построить стену очень быстро", – сказал глава государства. Президент добавил, что такие действия могут быть необходимы "для безопасности страны".
В случае введения режима ЧП в связи с пограничной ситуацией Трамп может использоватьсредства, предназначенные для чрезвычайных ситуаций.
С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия средств.
Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп намерен включить средства на сооружение барьера.
Доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Григорий Ярыгин ранее заявил, что эта ситуация нужна для отвлечения внимания от ухудшающейся экономической обстановки в США.
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