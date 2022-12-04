В США заявили о возможных трудностях РФ при создании высокоточных ракет

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российская сторона может испытать трудности при создании высокоточных ракет, которые эксплуатируются для нанесения ударов по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Нацразведки Соединенных Штатов Эврилу Хейнс.

Во время мероприятия на Форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана в Калифорнии она рассказала, что РФ слишком быстро расходует высокоточные боеприпасы.

"По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом", – отметила Хейнс.

Ранее политолог Иван Мезюхо поделился, что американская сторона вряд ли прекратит поставлять вооружение Киеву и поддерживать правительство государства в случае аннексии Польшей западной части Украины. По его мнению, на количество поставок вооружения не повлияет даже аннексия другой украинской части.

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