Австрия введет аналогичный с Польшей погранконтроль со Словакией

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Австрия введет временный контроль на границе со Словакией, передает телеканал ORF со ссылкой на главу МВД страны Герхарда Карнера.

Мера будет действовать в течение 10 дней с возможностью продления, уточнил министр. Карнер добавил, что временный погранконтроль страна установит в целях борьбы с потоками нелегальных мигрантов и с незаконной перевозкой людей.

Ранее польская сторона возобновила аналогичные меры на границе со Словакией. Глава МВД республики Мариуш Каминьский заявлял, что решение вступит в силу с 4 октября в 01:00 по московскому времени. В качестве причины введения такой меры министр назвал наплыв нелегальных мигрантов на балканском направлении.

После этого Чехия сообщила о планах временно восстановить выборочные проверки на границе со Словакией.

В Словакии заявили, что страна готова прекратить поставки военной помощи на Украину