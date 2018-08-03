Напечатанные шрифтом Брайля бюллетени изготовят к выборам мэра столицы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Москве изготовят специальные трафареты, чтобы инвалиды по зрению смогли самостоятельно заполнять избирательные бюллетени на выборах мэра столицы, сообщил член Московской городской избирательной комиссии Фаяс Халилулин.

"На избирательных участках во время выборов мэра у нас обязательно будут специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней инвалидами по зрению, то есть при голосовании избиратель сам сможет, читая по шрифту Брайля, оформить свое решение, отметить того, за кого он проголосовал", – цитирует Халилулина Агентство "Москва".

Также для инвалидов по зрению выпустят специальные брошюры с информацией о кандидатах в столичные мэры. В них тоже используют шрифт Брайля. По словам Халилулина, точно количество трафаретов и избирательных участков, которые будут ими оснащены, Мосгоризбирком утвердит в ближайшее время.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".