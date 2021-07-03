Депутат Рады предрек объединение России, Украины и Белоруссии

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В Раде ожидают объединения России, Украины и Белоруссии. С таким заявлением выступил депутат украинского парламента от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

Как написал политик в своем аккаунте в Telegram, белорусы, русские и украинцы станут мощной силой, противостоящей хаосу, безумию и беспределу в мире.

"Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения", – выразил уверенность Кива.

Он заявил, что белорусскому народу удалось защитить и отстоять свою независимость. При этом Украине этого сделать пока не удалось.

Кива подчеркнул, что граждане Белоруссии всегда будут для украинцев примером борьбы за настоящее, будущее и свою историю. В то же время, украинский народ сохранит в своем сердце любовь к славянским соседям.

Ранее Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что русские и украинцы – один народ. Он подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. Однако таковым на сегодняшний день является руководство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский с такой точкой зрения не согласился. По словам украинского лидера, если бы украинцы и россияне действительно были одним народом, то в Москве использовалась бы украинская валюта, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг.

Он добавил, что в будущем, возможно, что-то общее будет, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами.