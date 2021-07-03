Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

06:27

Депутат Рады предрек объединение России, Украины и Белоруссии

политика

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В Раде ожидают объединения России, Украины и Белоруссии. С таким заявлением выступил депутат украинского парламента от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

Как написал политик в своем аккаунте в Telegram, белорусы, русские и украинцы станут мощной силой, противостоящей хаосу, безумию и беспределу в мире.

"Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения", – выразил уверенность Кива.

Он заявил, что белорусскому народу удалось защитить и отстоять свою независимость. При этом Украине этого сделать пока не удалось.

Кива подчеркнул, что граждане Белоруссии всегда будут для украинцев примером борьбы за настоящее, будущее и свою историю. В то же время, украинский народ сохранит в своем сердце любовь к славянским соседям.

Ранее Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что русские и украинцы – один народ. Он подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. Однако таковым на сегодняшний день является руководство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский с такой точкой зрения не согласился. По словам украинского лидера, если бы украинцы и россияне действительно были одним народом, то в Москве использовалась бы украинская валюта, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг.

Он добавил, что в будущем, возможно, что-то общее будет, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами.

Путин назвал русских и украинцев одним народом

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать