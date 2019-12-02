В кабмине Украины заявили о готовности "принять пару областей" России

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Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о распаде Украины, сообщает "Газета.ру".

По его мнению, Володин своими словами угрожает украинской стороне. Также он подчеркнул, что Украина готова "принять пару областей России" для "восстановления исторической справедливости, внедрения европейского стандарта жизни и демократического управления".

Ранее Володин, комментируя действия украинской делегации на форуме ООН в Женеве, которая сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, заявил, что такие действия говорят о нетерпимости Киева к малым народам. По его мнению, это может привести к выходу ряда регионов из состава Украины.