Отношения между президентом Молдавии и правительством будут ухудшаться – эксперт

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал постановление Конституционного суда Молдавии дать полномочия председателю парламента или премьер-министру страны назначать членов правительства.

"Происходящее в Молдавии никакой не сюрприз, все совершенно логично – Додон ожидал такого решения и, естественно, указы не подпишет", – рассказал он в интервью RT.

По словам специалиста, исход конфликта между президентом страны Игорем Додоном и правительством должны определить парламентские выборы. При этом, эксперт отметил, что отношения между президентом и правительственной властью будут ухудшаться в течение года.

Ранее КС Молдавии принял решение о временном прекращении полномочий президента страны Игоря Додона. Это произошло после того, как Додон во второй раз отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Теперь обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру, которые в ближайшие дни подпишут указы о назначении новых членов правительства.