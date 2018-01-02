Отношения между президентом Молдавии и правительством будут ухудшаться – эксперт

2 января, 22:24
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал постановление Конституционного суда Молдавии дать полномочия председателю парламента или премьер-министру страны назначать членов правительства.
"Происходящее в Молдавии никакой не сюрприз, все совершенно логично – Додон ожидал такого решения и, естественно, указы не подпишет", – рассказал он в интервью RT.
По словам специалиста, исход конфликта между президентом страны Игорем Додоном и правительством должны определить парламентские выборы. При этом, эксперт отметил, что отношения между президентом и правительственной властью будут ухудшаться в течение года.
Ранее КС Молдавии принял решение о временном прекращении полномочий президента страны Игоря Додона. Это произошло после того, как Додон во второй раз отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Теперь обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру, которые в ближайшие дни подпишут указы о назначении новых членов правительства.
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