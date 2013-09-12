Полицейские Зеленоградского округа Москвы спасли жизнь ребенку

10 сентября в отделение полиции по Зеленоградскому округу Москвы обратилась женщина, которая сообщила, что ее трехлетний сын нуждается в срочной медицинской помощи. Но из-за большого затора на дороге они не могут доехать до травмпункта, который находится в другом микрорайоне. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД России.

Играя возле своего дома, мальчик засунул в рот металлическую трубку, споткнулся и сильно поранил небо. В результате этой травмы у ребенка началось сильное кровотечение, и он начал задыхаться.

Один из сотрудников отделения полиции, оценив ситуацию, принял решение сопроводить мать с ребенком до травмпункта на патрульном мотоцикле.

Через несколько минут мальчик уже находился в травматологическом отделении. Оттуда на карете скорой помощи ребенка доставили в Московскую больницу.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.