11 июня 2013, 05:13

Безопасность

Полицейский оказался среди задержанных за грабеж в Москве

Сотрудник столичной полиции оказался среди грабителей, задержанных 6 июня в Москве.

Преступление было совершено ночью у дома номер 28 на Коптевской улице. Подозреваемые, находясь в автомобиле "ВАЗ-21099" в качестве пассажиров, отобрали у водителя навигатор стоимостью около 3 тысяч рублей. Злоумышленники вышли из машины и попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны. Все четверо предполагаемых грабителей были доставлены в отдел полиции.

Установлено, что один из задержанных является полицейским-водителем ППС полиции отдела МВД России по району Аэропорт. По итогам служебной проверки виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

полицейские грабежи чп

