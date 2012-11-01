Захваченные пиратами российские моряки освобождены в Нигерии

Шесть российских моряков, а также гражданин Эстонии, которые были в октябре похищены в Нигерии, освобождены сегодня, сообщается в пресс-релизе МИД России.

Моряки чувствуют себя хорошо и обеспечены всем необходимым. В ближайшее время они вернутся домой, говорится в документе.

Москва выражает признательность нигерийским, французским, люксембургским и эстонским партнерам за тесное сотрудничество и эффективные скоординированные действия, позволившие обеспечить быстрое и безопасное вызволение заложников.

Операция по освобождению прошла мирно, путем переговоров. Большую роль сыграл профессиональный подход к делу компании-судовладельца.

Напомним, пираты напали на буксир "Бурбон Либерти 249", принадлежащий французской компании Bourbon, в территориальных водах Нигерии 15 октября. Судно занималось обслуживанием морских платформ по добыче углеводородов на шельфе у южного побережья страны.

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