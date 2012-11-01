Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября 2012, 12:13

ЧП

Захваченные пиратами российские моряки освобождены в Нигерии

Шесть российских моряков, а также гражданин Эстонии, которые были в октябре похищены в Нигерии, освобождены сегодня, сообщается в пресс-релизе МИД России.

Моряки чувствуют себя хорошо и обеспечены всем необходимым. В ближайшее время они вернутся домой, говорится в документе.

Москва выражает признательность нигерийским, французским, люксембургским и эстонским партнерам за тесное сотрудничество и эффективные скоординированные действия, позволившие обеспечить быстрое и безопасное вызволение заложников.

Операция по освобождению прошла мирно, путем переговоров. Большую роль сыграл профессиональный подход к делу компании-судовладельца.

Напомним, пираты напали на буксир "Бурбон Либерти 249", принадлежащий французской компании Bourbon, в территориальных водах Нигерии 15 октября. Судно занималось обслуживанием морских платформ по добыче углеводородов на шельфе у южного побережья страны.

Ссылки по теме

похищение человека нигерия чп
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика