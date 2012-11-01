01 ноября 2012, 12:13ЧП
Захваченные пиратами российские моряки освобождены в Нигерии
Шесть российских моряков, а также гражданин Эстонии, которые были в октябре похищены в Нигерии, освобождены сегодня, сообщается в пресс-релизе МИД России.
Моряки чувствуют себя хорошо и обеспечены всем необходимым. В ближайшее время они вернутся домой, говорится в документе.
Москва выражает признательность нигерийским, французским, люксембургским и эстонским партнерам за тесное сотрудничество и эффективные скоординированные действия, позволившие обеспечить быстрое и безопасное вызволение заложников.
Операция по освобождению прошла мирно, путем переговоров. Большую роль сыграл профессиональный подход к делу компании-судовладельца.
Напомним, пираты напали на буксир "Бурбон Либерти 249", принадлежащий французской компании Bourbon, в территориальных водах Нигерии 15 октября. Судно занималось обслуживанием морских платформ по добыче углеводородов на шельфе у южного побережья страны.
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