Туман и морось задержатся в столице на два дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вплоть до 11 ноября в Москве сохранятся метеоусловия, способствующие появлению туманной дымки и мороси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

По словам специалиста, затяжные туманы связаны с малоподвижным атмосферным фронтом на фоне очень высокого атмосферного давления, которое сейчас превышает норму на 7 миллиметров, а уже в субботу этот отрыв составит 12 миллиметров.

"Такой атмосферный фронт как раз и создает условия, благоприятные для низкой облачности, мороси и тумана", – утверждает Синенков. Синоптик добавил, что в ночь на воскресенье на фоне повышения атмосферного давления осадки прекратятся.

Температура воздуха в ночь на субботу в столице составит 1-3 градуса выше нуля, по области 0 – плюс 5. Днем в субботу в городе ожидается до 5 градусов тепла, по области – от плюс 1 до 6. В воскресенье температура воздуха в Москве составил 0 градусов, по – от -3 до +2. Ветер будет восточный – 4-9 м/с.

Ранее метеорологи предупредили москвичей о том, что в последний рабочий день недели столбики термометров покажут до 6 градусов выше нуля. При этом в столице будет облачно и без осадков. К середине пятницы атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров.

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