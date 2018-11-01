Синоптики пообещали москвичам выходные без снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям Москвы не стоит ждать снега в праздничные выходные с 3 по 5. В этом уверен заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев, передает Агентство "Москва".

По словам специалиста, столбик термометра в выходные будет держаться на отметке выше нуля. Это касается и дневных, и ночных часов.

"В ночь на субботу в Москве – до плюс 3-5 градусов, в области – плюс 1-6. Днем в Москве – плюс 6-8 градусов, область – 4-9 градусов. И ожидаются осадки небольшие, местами умеренные в фазе дождя. В ночь на воскресенье температура в Москве плюс 4-6 градусов, 3-8 – по области, практически такая же температура днем", – заверил Елисеев.

Синоптик не исключил небольшой дождь. Он добавил, что с понедельника ночная температура в столице понизится до минус 1 градуса. Впрочем, днем ожидается плюс 5-9 градусов без осадков.

Данные Гидрометцентра опровергают появившийся ранее прогноз от центра погоды "Фобос". Его специалист Александр Синенков пообещал москвичам выпадение снега, который быстро растает.

