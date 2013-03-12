Женщина погибла на железной дороге из-за нарушения правил безопасности

Женщина погибла на главном пути станции Нахабино Рижского направления Московской железной дороги. Причиной несчастного случая стало грубое нарушение женщиной правил безопасности.

"Сегодня в 10 час. 14 мин. на главном пути ст. Нахабино Рижского направления Московской железной дороги электропоездом № 6314, следовавшим из Москвы в Волоколамск, смертельно травмирована уроженка республики Узбекистан 1981 года рождения", – сообщает пресс-служба МЖД.

Женщина, спрыгнув с платформы, начала перебегать железнодорожные пути в не оборудованном для пешеходов месте и не слышала приближающегося поезда, так как находилась в наушниках. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Московская железная дорога призывает пешеходов быть внимательными и не перебегать пути, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.