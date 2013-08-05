05 августа 2013, 21:35Транспорт
Поезд "Москва-Адлер" столкнулся с грузовиком в Рязанской области
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Рязанской области, по предварительным данным, погиб водитель фуры, информирует пресс-служба МЧС России.
ДТП с участием грузовика и пассажирского поезда №471 сообщением Москва-Адлер произошло в 20 часов 30 минут в Михайловском районе Рязанской области на перегоне Лужковская – Голдино.
Пострадавших среди пассажиров поезда нет. Задержка в движении поездов составила около 30 минут. Обстоятельства инцидента выясняются.
