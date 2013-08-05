Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа 2013, 21:35

Транспорт

Поезд "Москва-Адлер" столкнулся с грузовиком в Рязанской области

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Рязанской области, по предварительным данным, погиб водитель фуры, информирует пресс-служба МЧС России.

ДТП с участием грузовика и пассажирского поезда №471 сообщением Москва-Адлер произошло в 20 часов 30 минут в Михайловском районе Рязанской области на перегоне Лужковская – Голдино.

Пострадавших среди пассажиров поезда нет. Задержка в движении поездов составила около 30 минут. Обстоятельства инцидента выясняются.

Сайты по теме


поезда железная дорога авария чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика