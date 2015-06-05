Поезд Москва – Рязань будет останавливаться в Перове

С 8 июня пригородному поезду № 6998, который отправляется в вечерние часы пик из столицы в Рязань, назначена дополнительная остановка на станции Перово. По расписанию состав отправляется с Казанского вокзала в 19.09, в 19.22 он будет на минуту останавливаться на станции Перово, а затем следовать по маршруту со всеми привычными для пассажиров остановками.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться с новым расписанием движения пригородных поездов, чтобы оптимально планировать маршрут.

Информация об изменениях размещена на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.