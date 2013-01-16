В Доме русского зарубежья пройдет концерт в честь Осипа Мандельштама

В Доме русского зарубежья имени Солженицына 17 января пройдет концерт Ларисы Новосельцевой "...И слово в музыку вернись": Приношение Осипу Мандельштаму".

Программа подготовлена в рамках проекта "Возвращение. Серебряный век". На вечере прозвучат стихи и песни на стихи Осипа Мандельштама, а также Марины Цветаевой, Сергея Клычкова, Анны Ахматовой, Беллы Ахмадулиной, Александра Браиловского и Надежды Мальцевой. Музыку к песням написала сама Лариса Новосельцева.

В концерте ей поможет скрипач Михаил Червинский. Он исполнит скрипичные произведения Шуберта, Баха, Сарасате и других композиторов.

Концерт начнется в 18:00. Продолжительность программы - 3 часа.

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