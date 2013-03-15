Подросток застрелился из ружья на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы 15-летний подросток выстрелил себе в голову из помпового ружья. От полученного ранения юноша скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

По данным следствия, молодой человек подсмотрел код от сейфа своего отца, открыл его и, достав хранившееся там ружье, выстрелил себе в голову. При этом на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

В ходе расследования планируется установить все обстоятельства произошедшего и мотивы самоубийства. По предварительной информации, конфликтов в семье у погибшего не возникало.