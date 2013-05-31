31 мая 2013, 03:52Происшествия
Сотрудник московской полиции сбил женщину
На востоке Москвы сотрудник полиции совершил наезд на женщину. Пострадавшая доставлена в больницу.
ДТП произошло в четверг вечером около дома 29/33 по улице Салтыковская. Автомобиль Opel сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. За рулем машины в свободное от работы время находился оперуполномоченный ОЭБиПК по ВАО. Полицейский немедленно остановился, вызвал "скорую помощь" и ГИБДД.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. В настоящее время по факту аварии ведется проверка.