Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая 2013, 03:52

Происшествия

Сотрудник московской полиции сбил женщину

На востоке Москвы сотрудник полиции совершил наезд на женщину. Пострадавшая доставлена в больницу.

ДТП произошло в четверг вечером около дома 29/33 по улице Салтыковская. Автомобиль Opel сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. За рулем машины в свободное от работы время находился оперуполномоченный ОЭБиПК по ВАО. Полицейский немедленно остановился, вызвал "скорую помощь" и ГИБДД.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. В настоящее время по факту аварии ведется проверка.

пешеходы полицейские дтп

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика