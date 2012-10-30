Средняя пенсия в России превысила 9 тысяч рублей – Росстат

Средний размер пенсии в России в сентябре 2012 года превысил 9 тысяч рублей. По сравнению с сентябрем 2011 года пенсия выросла почти на 11%.

"В сентябре 2012 года средний размер назначенных пенсий, по предварительным данным, составил 9,166 тысячи рублей и увеличился по сравнению с сентябрем 2011 года на 10,7%", – передает РИА Новости текст сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В настоящее время пенсию в России получают около 40 миллионов человек. Повышение пенсий произошло 1 февраля и 1 апреля 2012 года, когда трудовые и социальные пенсии были увеличены на 14,1% и 3,41% соответственно.