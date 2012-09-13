Транспортная инфраструктура Москвы уступает зарубежной - эксперт

На презентации проекта по развитию московской агломерации эксперты выразили мнение, что доля транспортной инфраструктуры столицы составляет около 8% от общего объема инфраструктуры города. В крупных зарубежных мегаполисах этот показатель держится на уровне 20-25%.

"Мы не стали на конкурсе вносить радикальное предложение к возвращению идеи с четвертым транспортным кольцом. Хотя можно было бы вернуться к ней, сделав четвертое кольцо полуподземным, а поверхность превратить в четвертое бульварное кольцо. Москва такой мегаполис, в котором не бывает много бульваров", - заявил директор "ЦНИИП градостроительства" РААСН Владимир Коротаев.

По его мнению, транспортная система города должна быть переосмыслена, для этого нужно понимать, зачем расширяются дороги или строятся новые развязки. Например, вместо увеличения протяженности линий метро необходимо провести реорганизацию промзон, передает РИА Новости.

Коротаев уверен, снизить транспортную нагрузку на улицы столицы поможет размещение логистических центров в районе автодороги А-108 ("Большая бетонка"), чтобы грузовой и пассажирский транспорт не шел через Москву.