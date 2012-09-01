01 сентября 2012, 17:24Город
Москва не сможет создать парковки для всех автомобилей
Проблему нехватки парковочного пространства невозможно решить только путем строительства новых парковок, заявил заместитель руководителя рабочей группы московского парковочного пространства департамента транспорта Москвы Сергей Мареничев.
"Если мы будем говорить о том, что Москве нужно создать парковки для всех четырех миллионов машин, это означает, что мы пол-Москвы должны застроить парковочным пространством. Ни один город мира так вопросы не решал", – заявил накануне Мареничев в эфире "Русской службы новостей".
Одним из возможных способов решения проблемы, по словам чиновника, является строительство многоуровневых парковок. Однако оно потребует изменения строительных стандартов.
"Наши ГОСТы и нормативы в градостроительстве страны этого не позволяют", – отметил представитель департамента.
Отметим, что проблема знаменитых московских пробок напрямую связана с нехваткой парковочного пространства. Для решения этих проблем столичные власти планируют ввести платные стоянки автомобилей в центре города, а также создают новые парковки на тротуарах.
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