Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

18 декабря, 08:35

Новогодние поздравления от звезд прозвучат в парках Москвы

парки праздники

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

С 25 декабря по 11 января на территориях столичных парков будут звучать новогодние поздравления от звезд российской эстрады, театра и кино. Москвичей поздравят Стас Намин, Ирина Апексимова и Алиса Гребенщикова, Дмитрий Бертман, Дмитрий Бикбаев и многие другие.

"Мы подумали, что москвичам и гостям города будет приятно услышать новогодние поздравления от любимых артистов. Надеемся, посетители столичных парков смогут их узнать по голосам, звучащим из динамиков", – рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что первым парком, где прозвучат поздравительные аудиоролики, станет "Зарядье". Встретить Новый год можно будет в любом парке Москвы.

Ранее сообщалось, что праздничные декорации засияли в Москве вечером в пятницу, 15 декабря.

На центральных улицах и площадях города установили огромные световые арки. В этот раз восемь сверкающих инсталляций сделали в виде фасадов известных московских театров.

Светящиеся арт-объекты будут зажигаться автоматически с наступлением темноты. Все лампочки – светодиодные и энергосберегающие.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать