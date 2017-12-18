Новогодние поздравления от звезд прозвучат в парках Москвы

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

С 25 декабря по 11 января на территориях столичных парков будут звучать новогодние поздравления от звезд российской эстрады, театра и кино. Москвичей поздравят Стас Намин, Ирина Апексимова и Алиса Гребенщикова, Дмитрий Бертман, Дмитрий Бикбаев и многие другие.

"Мы подумали, что москвичам и гостям города будет приятно услышать новогодние поздравления от любимых артистов. Надеемся, посетители столичных парков смогут их узнать по голосам, звучащим из динамиков", – рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что первым парком, где прозвучат поздравительные аудиоролики, станет "Зарядье". Встретить Новый год можно будет в любом парке Москвы.

Ранее сообщалось, что праздничные декорации засияли в Москве вечером в пятницу, 15 декабря.

На центральных улицах и площадях города установили огромные световые арки. В этот раз восемь сверкающих инсталляций сделали в виде фасадов известных московских театров.

Светящиеся арт-объекты будут зажигаться автоматически с наступлением темноты. Все лампочки – светодиодные и энергосберегающие.