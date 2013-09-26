В "Сокольниках" пройдет карнавал на тему "Алиса в стране велочудес"

Фото: 2do2go.ru

6 октября в парке "Сокольники" пройдет осенний велокарнавал Like2bike, который завершит сезон костюмированных фестивалей этого года.

Тема мероприятия - "Алиса в стране велочудес". Участники праздника смогут выбрать образ одного из сказочных героев произведения Льюиса Кэрролла.

Также они смогут выбрать свою королеву, побывать на велогонках "Чеширские коты vs. белые кролики", сыграть в крокет, гигантские шахматы, карты и, конечно же, посетить безумное чаепитие.

Особым пространством праздника станет "Зазеркалье", где пройдут конкурсы, загадки и сюрпризы. Все участники должны быть в костюмах персонажей сказки "Алиса в стране чудес" и на велосипедах.

Начало мероприятия - в 12.00, вход свободный.