12 ноября 2013, 11:46Социальная сфера
В Москве откроют памятник великой княгине Евдокии Московской
19 ноября в столице откроют памятник Евдокии Московской, супруге Дмитрия Донского. Изображена княгиня будет вместе с мужем и детьми. Памятник установят возле храма преподобной Евфросинии (Евдокии) Московской на Нахимовском проспекте, сообщает пресс-служба департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.
Именно Евдокия, на протяжении 20 лет фактически управлявшая городом по инициативе Дмитрия, способствовала тому, чтобы Москва оставалась крупным русским культурным центром. Среди ее заслуг – перенесение в первопрестольную Владимирской иконы Божией матери.
Великая княгиня считается, кроме того, святой покровительницей столицы и является первой москвичкой, прославленной Русской Православной церковью.
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