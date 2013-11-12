В Москве откроют памятник великой княгине Евдокии Московской

19 ноября в столице откроют памятник Евдокии Московской, супруге Дмитрия Донского. Изображена княгиня будет вместе с мужем и детьми. Памятник установят возле храма преподобной Евфросинии (Евдокии) Московской на Нахимовском проспекте, сообщает пресс-служба департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Именно Евдокия, на протяжении 20 лет фактически управлявшая городом по инициативе Дмитрия, способствовала тому, чтобы Москва оставалась крупным русским культурным центром. Среди ее заслуг – перенесение в первопрестольную Владимирской иконы Божией матери.

Великая княгиня считается, кроме того, святой покровительницей столицы и является первой москвичкой, прославленной Русской Православной церковью.