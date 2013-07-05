Москвичи помогут решить судьбу памятника в Александровском саду

Мнение общественности о восстановлении памятника революционерам и мыслителям в Александровском саду в первоначальном виде будет учтено властями. Об этом сообщил пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков.

Стела революционерам и мыслителям была демонтирована и отправлена на реставрацию. На место монумент должны вернуть 4 ноября. В Доме Романовых считают, что памятник должен быть восстановлен в первоначальном виде, однако не все согласны с этим мнением.

Сейчас реставрацию обелиска проводит специальная мастерская. Для его реставрации найден карельский мрамор, который первоначально использовался при создании обелиска, передает РИА Новости.