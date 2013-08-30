Подпольный цех по пошиву одежды вновь закрыт в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе пресечена деятельность подпольного цеха по пошиву спортивной одежды, который был закрыт в мае. Некоторое время назад оперативники получили информацию о возобновлении работы незаконного предприятия, расположенного на территории бывшей текстильной фабрики.

Ранее по факту незаконного использования товарного знака было возбуждено уголовное дело.

"Выявлен факт производства спортивной одежды под брендом известной торговой марки. Спортивные костюмы шили граждане из республики Вьетнам, находящиеся на территории России незаконно. Мигранты проживали на территории фабрики в антисанитарных условиях", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мигранты попытались скрыться в лесу, но были задержаны. Всего в отделение полиции доставили 80 человек. Также полицейские изъяли профессиональное швейное оборудование, фурнитуру, готовую одежду.

Сумма ущерба, нанесенного фирме-правообладателю, устанавливается.