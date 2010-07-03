Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке БАДов

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Роспотребнадзор в ходе проверок биологически активных добавок (БАД) в 2019 году выявил нарушения в 44% случаев. По сравнению с 2016 годом число нарушений увеличилось, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и обороту БАДов, отмечается рост числа проверок с нарушениями обязательных требований. В 2016 году было зафиксировано 28,4% случаев. В 2019 году их стало 44,8%.

Больше всего нарушений связано с несоблюдением требований, предъявляемых к маркировке, условиям хранения и продажи продукции.

Всего с 2016 года по первое полугодие 2019-го была пресечена реализация более 2000 БАДов.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минпромторг письмо с предложением ввести маркировку для БАДов.

