Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке БАДов

Роспотребнадзор в ходе проверок биологически активных добавок (БАД) в 2019 году выявил нарушения в 44% случаев. По сравнению с 2016 годом число нарушений увеличилось, сообщила пресс-служба ведомства.
По результатам проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и обороту БАДов, отмечается рост числа проверок с нарушениями обязательных требований. В 2016 году было зафиксировано 28,4% случаев. В 2019 году их стало 44,8%.
Больше всего нарушений связано с несоблюдением требований, предъявляемых к маркировке, условиям хранения и продажи продукции.
Всего с 2016 года по первое полугодие 2019-го была пресечена реализация более 2000 БАДов.
Ранее Роспотребнадзор направил в Минпромторг письмо с предложением ввести маркировку для БАДов.
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