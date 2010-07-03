Телеведущую отстранили от эфира из-за критики полных людей

15:50
15:50
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Фото: соцсети
Известную в Египте телеведущую Рихам Саид на год отстранили от эфиров из-за высказываний о полных людях. В стране ее заявление сочли оскорбительным. Об отстранении ведущей сообщил сайт арабского спутникового телеканала Sky News Arabia.
Решение принял Высший совет по вопросам регулирования СМИ Египта.
Рихам Саид в одной из молодежных программ резко отозвалась о полных египтянах. Женщин, страдающих ожирением, она назвала "обузой для семьи и страны", "мертвыми", "некрасивыми" и "не имеющими перспектив на замужество".
После этого ее обвинили в неуважении к людям. Ей напомнили, что в Египте большинство людей живут небогато и не могут позволить себе качественных продуктов питания или дорогостоящего лечения.
Саид на своей странице в соцсети заявила, что ее слова исковеркали, и она лишь хотела обратить внимание общественности на проблему ожирения и рассказать о ее опасности для здоровья.
По информации СМИ, Египет занимает одно из лидирующих мест в мире по числу жителей, страдающих различными формами ожирения (40% населения). Также у многих египтян есть заболевания, связанные с нарушением обмена веществ. Треть детей в Египте в возрасте до 18 лет имеет проблему лишнего веса.
Число россиян с диагнозом "ожирение" выросло более чем на 600 тысяч человек за последние пять лет. В 2013 году в России было зарегистрировано 1,4 миллиона пациентов с этим недугом, а в 2018-м – уже более 2 миллионов.
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