В Подмосковье в ночь на 30 марта будет сильный туман

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман с ухудшением видимости ожидается на территории Московской области в ночь на 30 марта. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в течение одного-двух часов 29 марта с сохранением до 10:00 30 марта местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 метров", – сказано в сообщении.

Водителям посоветовали снизить скорость и соблюдать ПДД. Также автовладельцам рекомендовали ключить противотуманные фары и фонари, по возможности отказаться от перестроений, обгонов, опережений на дороге.

Ранее сообщалось, что в столице в некоторых районах к вечеру пятницы, 29 марта, образовался туман.