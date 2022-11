Китайские ученые выяснили, что менее мотивированные люди позже ложатся спать

Фото: depositphotos/photographee.eu

Люди, которые любят обдумывать много событий перед сном, не могут грамотно распределить свои импульсы и сохранить сосредоточенность на долгосрочных целях. Такими выводами поделились ученые из Юго-западного университета Цзяотун, чья работа опубликована в издании The International Journal of Environmental Research and Public Health.

В эксперименте приняли участие 3 687 человек в возрасте от 11 до 23 лет. Для них организовали психологическое тестирование. Также испытуемые прошли анкетирование, где рассказали о своих базовых привычках, в том числе тяге к использованию гаджетов перед сном.

Исследователи обнаружили, что более мотивированные участники эксперимента продемонстрировали высокий уровень самоконтроля и низкий уровень импульсивности. Они, как правило, не ложились спать поздно и не проводили много времени за смартфонами.

Ранее доктор социологических наук Татьяна Каменева поделилась, что люди, которые не довели какое-либо дело до конца, объясняют это тем, что им не хватило мотивации, времени или сил. На самом же деле суть этого не так однозначна, считает эксперт.

По ее мнению, человек может не завершить дело из-за того, что он не понимает важности и перспективы для себя, не заинтересован в конечном результате.

