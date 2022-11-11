Психолог назвал желание слушать грустную музыку в плохом настроении мазохизмом

Фото: depositphotos/NayaAnn

Те, кто подолгу слушает грустную музыку, особенно в состоянии печали, скорее всего, имеют мазохистические тенденции, заявил "Газете.ру" медицинский психолог, судебный эксперт-психолог, политический и частный психоаналитик Олег Долгицкий.

Грусть – это эмоция, вызванная негативными переживаниями, она сопровождает состояния уныния, меланхолии и хандры, объяснил психолог и добавил, что эта эмоция сигнализирует о неудовлетворенности текущим состоянием дел.

Если мазохистические тенденции отсутствуют, то человек, находясь в таких условиях, пытается найти выход из сложившейся ситуации. При их наличии человек получает удовольствие от происходящего вокруг негатива, отметил эксперт.

"Отдельное удовольствие доставляет ему жаловаться на текущую негативную ситуацию своему окружению и при этом совершенно ничего не делать, чтобы выйти из сложившихся обстоятельств", – сказал Долгицкий.

По словам эксперта, некоторые слушают грустную музыку с целью усиления негативных переживаний, таким образом, принцип работы грусти становится сопряжен с психоаналитическим принципом удовольствия – в извращенной мазохистической форме.

"Человек от прослушивания грустной музыки приходит в возбуждение, после чего вновь возвращается к своим серым и однообразным будням, в результате чего, переживая разницу между чувством возбуждения от грустной музыки и чувством расслабления, избавляется от переживания негативных экзистенциалов смерти, одиночества и тошноты", – объяснил психоаналитик.

Как подчеркнул Долгицкий, такие состояния характерны для людей с инфантильной психикой, у которых недостаточно развито "Я". Для них идеальная жизнь становится труднодостижимой не потому, что они не могут создать этих условий, а потому, что эти условия не вызывают приятного для них извращенного чувства удовольствия.

Ранее практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко рассказала, что для борьбы с тягой к импульсивным покупкам следует разнообразить свой досуг. Она объяснила, что импульсивные покупки – это бессознательный способ обеспечить себе безопасность прямо здесь и сейчас. Чтобы избежать таких состояний, лучше придумать несколько занятий, которые приносят удовольствие, и часть из списка выполнять каждый день.



"Доктор 24": осенняя депрессия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!