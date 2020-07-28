Минпросвещения: 58 субъектов готовы обеспечить школы горячим питанием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обеспечить школы горячим питанием с начала учебного года готовы 58 субъектов РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения Андрея Родионова.

В ходе всероссийского онлайн-форума "Про питание", посвященного вопросам организации школьного питания в стране, он отметил, что в программу вошли 57 субъектов, так как один заявку на участие не подал.

В январе президент России Владимир Путин предложил обеспечить учеников начальной школы бесплатным горячим питанием не позднее 1 сентября 2023 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младшеклассников.