В первые дни января в зоопарке появится 365 тропических бабочек

В первых числах января в экспозиции Московского зоопарка появятся 365 редких экзотических бабочек с Филиппин и из Коста-Рики, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Полюбоваться на них гости зоосада могут в течение всех праздников в павильоне "Птицы и бабочки".
Как рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, бабочек закупили по числу дней в наступающем году. А скоро они начнут вылупляться – для этого созданы специальные условия.
"В павильоне поддерживается оптимальная температура и уровень влажности для того, чтобы состоялось превращение куколок в ярких крылатых красавиц. Мы надеемся, что эти бабочки станут приятным сюрпризом для наших посетителей и порадуют их в дни новогодних каникул. Ведь что может быть чудеснее, чем наблюдать за полетом тропических бабочек в разгар зимы, когда на улице стоит мороз и метет метель", – сказала она.
Всего будет представлено восемь различных видов бабочек: парусник лови, парусник палинур, парусник полит, парусник руманзовия и сильвия с Филиппин, а также совиные бабочки и морфо из Коста-Рики.
Акулова добавила, что у гостей зоопарка есть уникальная возможность увидеть, как бабочки выходят из куколок и расправляют свои крылья перед первым полетом. Средняя продолжительность жизни тропических бабочек составляет всего лишь две–три недели, поэтому понаблюдать за насекомыми можно будет только до середины января.
Более 800 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2018 году. На сегодняшний день в зоосаде представлено свыше 1200 видов и 10 500 экземпляров животных. У птиц вылупился 341 птенец, у представителей класса млекопитающих родились 247 детенышей, у рептилий появились 68 детенышей, у рыб и амфибий – более 50.
Рост рождаемости свидетельствует о том, что животные содержатся в надлежащих условиях, получают полноценный уход и сбалансированное питание. Кроме того, зоопарку удалось получить редкие виды из других зарубежных и отечественных зоопарков. Среди них – южноафриканская птица-секретарь, хохлатые гокко и сероспинные трубачи, дальневосточная лесная кошка.
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