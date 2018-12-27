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04:27

Семь купелей для крещенских купаний будет оборудовано на востоке столицы

общество праздники

04:27

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Для крещенских купаний на востоке столицы подготовят семь купелей, передает Агентство "Москва".

Искупаться можно будет на Святом и Белом озерах, Бабаевском пруду, Оленьем пруду №5 в парке "Сокольники" (Нижний Майский пруд), на Красном и Терлецком прудах, а также на Вернисаже в Измайлове.

Проруби оборудуют удобными подходами к воде. Также выделят места, где после водных процедур можно будет погреться и выпить горячего чая.

В январе 2018 года участие в крещенских купаниях в столице приняли около 148 тысяч человек. Для верующих организовали 59 мест для купания.

Безопасность традиционных омовений обеспечивали более 8 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Среди них – более 700 представителей Росгвардии.

общество праздники

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