В России сокращается тираж мужских журналов

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Общий годовой тираж журналов для мужчин в 2019 году составил 5,93 миллиона экземпляров. Это на 52% меньше, чем в 2014 году, сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

По словам вице-президента Союза предприятий печатной индустрии Александра Оськина, категория мужских журналов включает в себя разные направления – от автомобильных и компьютерных до эротических. Последние практически ушли с рынка печатной продукции.

Это связано с тем, что вся информация переместилась в интернет. "Остались издания, которые касаются автомобильных дел, но они по количеству сократились", – пояснил эксперт.

Оськин отметил, что автомобильные издания дают востребованную практическую информацию. Аналогичное можно сказать и о журналах о здоровье.

В декабре 2019 года два издания лишились своей печатной версии. В частности, прекратила выходить в свет российская версия Men's Health. Об аналогичном решении объявило и руководство журнала Starhit.