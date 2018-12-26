Москвичей призвали снимать похмелье сорбентами

Москвичей призвали снимать похмелье сорбирующими препаратами, а не вызывать на дом нарколога. С таким предложением выступила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.
"Я против этих систем очищения, вызова нарколога. Я считаю, что есть препараты "Полисорб" и "Энтеросгель", они продаются в аптеках. Если чувствуете, что переели или перепили – выпейте их, и все", – приводит слова Стебенковой Агентство "Москва". Также она порекомендовала не злоупотреблять спиртным, а веселиться "от самого праздника, а не от алкоголя".
Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн сообщил, как встречать Новый год, чтобы не заработать похмелье. Он отметил: чтобы облегчить влияние алкоголя на организм, нужно просто как можно дольше растягивать промежутки между употреблением спиртного и пить небольшими дозами. Врач также подчеркнул, что нельзя похмеляться алкоголем, что бы ни происходило.
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