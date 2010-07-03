Проект "Московское долголетие" проведет голосование "Человек года"

09:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Проект "Московское долголетие" проведет церемонию награждения премией "Человек года" 2 декабря. Победителей определят в 11 номинациях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Проект "Московское долголетие" подводит итоги 2019 года и 2 декабря проведет торжественную церемонию награждения премией "Человек года". На ней отметят самых активных участников, преподавателей и партнеров, которые внесли большой вклад в развитие проекта. Проголосовать за участников можно с 26 по 29 ноября", – говорится в сообщении.
Среди номинаций "За верность проекту", "Наставник года", "Поставщик года", "Инновация года", "Рекордсмен года", "Премьера года", "Достижение года", "Прорыв года", "Коллаборация года", "Событие года" и "Публикация года".
Члены общественного совета проекта "Московское долголетие" отобрали 55 номинантов, в числе которых оказались 20 активных участников проекта и семь преподавателей. Победителей конкурса будут выбирать горожане.
По словам заместителя руководителя департамента труда и соцзащиты населения Владимира Филиппова в этим году почти на 40% возросло количество площадок для проведения занятий, в два раза увеличилось количество видов активностей.
"Также 2019 год стал богатым на рекорды: участники проекта установили восемь мировых рекордов, в которых были задействованы 11 тысяч 589 москвичей серебряного возраста. Мы хотим отметить тех людей, которые помогают проекту развиваться и двигать его вперед", – приводятся в сообщении слова Филиппова.
Проект "Московское долголетие" реализуется в Москве с 2018 года. С 2019 года он стал постоянным. Участники посещают бесплатные занятия по информационным технологиям, иностранному языку, общей физической подготовке, танцам, фитнесу, гимнастике, скандинавской ходьбе, художественно-прикладному творчеству, пению, рисованию, шахматам и шашкам.
Участие в программе "Московское долголетие" принимают более 200 тысяч человек. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.
Ранее участники "Московского долголетия" выступили на Театральном фестивале "Серебряная астра". Активные жители столицы представили шесть спектаклей в финале конкурса. В репертуаре – постановки по классическим произведениям "Три сестры", "Вишневый сад" и "Мертвые души", а также пьесы современных авторов.
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